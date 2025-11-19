مجلس البصرة "يستهجن" قرار الإبقاء على مدير الصحة

اعرب ، الأربعاء، عن "استهجانه الشديد" للموقف الصادر عن والمتمثل بالإصرار على الإبقاء على مدير عام صحة المحافظة.

وجاء في بيان للمجلس، "انطلاقاً من مسؤوليته الدستورية والرقابية، وتمثيله الشرعي لإرادة المواطنين، يجدد التزامه الراسخ بصون الدستور وحماية المصلحة العامة، وممارسة صلاحياته القانونية دون تهاون".

وأضاف البيان "يعرب المجلس عن استهجانه الشديد للموقف الصادر عن ، والمتمثل بالإصرار على الإبقاء على مدير عام ، رغم صدور قرار رسمي من مجلس المحافظة بإقالته"، مردفا "هو قرار لم يأتِ من فراغ، بل استند إلى أدلة قاطعة وملفات موثقة تثبت الفشل الإداري والمالي، وتردي الخدمات الصحية إلى مستوى أضر بشكل مباشر بحياة المواطنين".



وحمل المجلس "المسؤولية الكاملة عن هذا الالتفاف على المسارات الدستورية، وتجاهل إرادة أبناء المحافظة، والقفز على الحقائق التي وثقتها وسائل الإعلام المحلية ونقلت حجم المعاناة والانهيار في القطاع الصحي"، مضيفا "رغم وضوح الصورة، اختارت الوزارة سياسة التجاهل؛ مما دفع المجلس إلى تفعيل أدواته الرقابية باستجواب مدير عام ، الذي امتنع عن الحضور وتجاهل التبليغات الرسمية والأسئلة الموجهة إليه".



وتابع البيان "بناءً على ما تقدم، وحفاظاً على الأمانة الملقاة على عاتقه، صوت مجلس المحافظة بالإجماع على قرار الإقالة وإحالة الملفات كافة إلى ؛ تصويباً لمسار المؤسسة الصحية".



وأكد مجلس أن "احترامه للقانون لا يعني بالتجاوز عليه"، داعيا وزير الصحة إلى "اتخاذ موقف مهني وأخلاقي مسؤول قبل مغادرة منصبه بانتهاء ولاية ، بما ينسجم مع مقتضيات الواجب الوطني والوظيفي".