حريق كبير يلتهم محال "الأثاث الكويتي" في البصرة (فيديو)

واظهرت مشاهد مصورة توسع رقعة الحريق بسرعة داخل المحال نتيجة كثافة المواد القابلة للاشتعال، فيما سارعت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث لمحاصرة الحريق ومنع امتداده إلى المحال والمنازل المجاورة.وأضاف أنه " لم تُعرف بعد أسباب اندلاع الحريق، كما لم تُسجل أي خسائر بشرية حتى اللحظة".