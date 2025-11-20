في بغداد.. حصص المواطنين من النفط ستصل لمنازل هذه الفئة

وأوضح رئيس والغاز في المجلس، ، في تصريحٍ للصحيفة الرسمية، أنَّ "التحوّل نحو النظام الإلكترونيِّ عبر تطبيق (نفطكم) أسهم في تبسيط عمليات تجهيز النفط، لكنّه واجه تحدّياتٍ في بعض المناطق، أبرزها ضعف ، وصعوبات كبار السنِّ في استخدام التطبيق أو المحافظ الإلكترونيَّة، ما حال دون حصولهم على حصصهم".وأشار الخزعلي إلى أنَّ "المتعهِّدين سيكونون مجهَّزين بالتطبيق على هواتفهم لتسجيل الرموز وتسلّم الحصص، مقابل مبلغٍ ثابتٍ مقداره ألف دينارٍ يُستوفى إلكترونيّاً، مؤكّداً ضبط أيِّ تجاوزاتٍ ماليَّةٍ وتعميم تعليماتٍ رسميَّةٍ على الوحدات الإداريَّة لمتابعة عمليَّة التوزيع وضمان وصول الوقود للمستحقين".