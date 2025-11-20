في بغداد.. حصص المواطنين من النفط ستصل لمنازل هذه الفئة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
09:30 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"الموساد" يكشف تفاصيل عملية نفذها في قلب أوروبا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547535-638992226859426122.jpeg
في بغداد.. حصص المواطنين من النفط ستصل لمنازل هذه الفئة
محليات
2025-11-20 | 03:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
524 شوهد
السومرية نيوز
- محليات
شرع
مجلس محافظة بغداد
بالتنسيق مع
وزارة النفط
بتعيين متعهّدين ناقلين لتوصيل مادّة النفط الأبيض إلى المواطنين الذين يصعب عليهم الوصول إلى محطات
التعبئة
، ضمن آليَّةٍ جديدةٍ تقتصر على المشتركين في التطبيق الإلكترونيِّ المعتمد للتجهيز والدفع.
وأوضح رئيس
لجنة النفط
والغاز في المجلس،
يحيى الخزعلي
، في تصريحٍ للصحيفة الرسمية، أنَّ "التحوّل نحو النظام الإلكترونيِّ عبر تطبيق (نفطكم) أسهم في تبسيط عمليات تجهيز النفط، لكنّه واجه تحدّياتٍ في بعض المناطق، أبرزها ضعف
خدمة الإنترنت
، وصعوبات كبار السنِّ في استخدام التطبيق أو المحافظ الإلكترونيَّة، ما حال دون حصولهم على حصصهم".
وأشار الخزعلي إلى أنَّ "المتعهِّدين سيكونون مجهَّزين بالتطبيق على هواتفهم لتسجيل الرموز وتسلّم الحصص، مقابل مبلغٍ ثابتٍ مقداره ألف دينارٍ يُستوفى إلكترونيّاً، مؤكّداً ضبط أيِّ تجاوزاتٍ ماليَّةٍ وتعميم تعليماتٍ رسميَّةٍ على الوحدات الإداريَّة لمتابعة عمليَّة التوزيع وضمان وصول الوقود للمستحقين".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
تركيا تتسلم ابلاغا من العراق: النفط سيصل لميناء جيهان قريبا
02:16 | 2025-09-23
استعدادات لاطلاق رواتب هذه الفئة من الموظفين
06:43 | 2025-09-30
ترامب يفرض رسوما جديدة على هذه الفئة من التأشيرات
01:10 | 2025-09-20
للراغبين بالتعيينات من هذه الفئة.. املأوا الاستمارة
09:04 | 2025-09-14
النفط
حصص
توزيع
مجلس محافظة بغداد
خدمة الإنترنت
السومرية نيوز
يحيى الخزعلي
محافظة بغداد
وزارة النفط
سومرية نيوز
لجنة النفط
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أول تعليق لمدرب العراق بعد التأهل للملحق العالمي
رياضة
30.23%
14:39 | 2025-11-18
أول تعليق لمدرب العراق بعد التأهل للملحق العالمي
14:39 | 2025-11-18
حرارة صفرية ببعض المناطق.. ونمط شتوي غزير الامطار
أخبار الطقس
24.78%
00:58 | 2025-11-19
حرارة صفرية ببعض المناطق.. ونمط شتوي غزير الامطار
00:58 | 2025-11-19
لقطة لم تُسلط عليها الأضواء.. خطة عراقية عبقرية غيّرت مصير مباراة الإمارات!
رياضة
24.2%
04:40 | 2025-11-19
لقطة لم تُسلط عليها الأضواء.. خطة عراقية عبقرية غيّرت مصير مباراة الإمارات!
04:40 | 2025-11-19
موجات مطرية.. ماذا يخبئ لنا الموسم الشتوي الحالي؟
محليات
20.8%
09:12 | 2025-11-19
موجات مطرية.. ماذا يخبئ لنا الموسم الشتوي الحالي؟
09:12 | 2025-11-19
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
مايك السومرية
الشاعر ضياء الميالي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٣ | season 1
15:00 | 2025-11-19
مايك السومرية
الشاعر ضياء الميالي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٣ | season 1
15:00 | 2025-11-19
من الأخير
الإطار يراجع المنيو الامريكي - من الأخير م٢ - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-19
من الأخير
الإطار يراجع المنيو الامريكي - من الأخير م٢ - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-19
Live Talk
صعوبات رياضة الدفاع عن النفس عند النساء - Live Talk - الحلقة ١٦٣ | 2025
10:30 | 2025-11-19
Live Talk
صعوبات رياضة الدفاع عن النفس عند النساء - Live Talk - الحلقة ١٦٣ | 2025
10:30 | 2025-11-19
استديو Noon
سباق مع نون 19-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-19
استديو Noon
سباق مع نون 19-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-19
صباحكم أحلى مع سلمى
زواج الاجبار 19-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-19
صباحكم أحلى مع سلمى
زواج الاجبار 19-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-19
طل الصباح
أبراج - غير لهجة 19-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-19
طل الصباح
أبراج - غير لهجة 19-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-19
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
مايك السومرية
الشاعر ضياء الميالي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٣ | season 1
15:00 | 2025-11-19
مايك السومرية
الشاعر ضياء الميالي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٣ | season 1
15:00 | 2025-11-19
من الأخير
الإطار يراجع المنيو الامريكي - من الأخير م٢ - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-19
من الأخير
الإطار يراجع المنيو الامريكي - من الأخير م٢ - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-19
Live Talk
صعوبات رياضة الدفاع عن النفس عند النساء - Live Talk - الحلقة ١٦٣ | 2025
10:30 | 2025-11-19
Live Talk
صعوبات رياضة الدفاع عن النفس عند النساء - Live Talk - الحلقة ١٦٣ | 2025
10:30 | 2025-11-19
استديو Noon
سباق مع نون 19-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-19
استديو Noon
سباق مع نون 19-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-19
صباحكم أحلى مع سلمى
زواج الاجبار 19-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-19
صباحكم أحلى مع سلمى
زواج الاجبار 19-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-19
طل الصباح
أبراج - غير لهجة 19-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-19
طل الصباح
أبراج - غير لهجة 19-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-19
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
اخترنا لك
اختطاف مواطن عراقي في ريف دمشق.. والدته تناشد السلطات العراقية للتدخل
07:16 | 2025-11-20
التعليم تطلق استمارة القبول المركزي لطلبة الدور الثالث
07:05 | 2025-11-20
بلدية كربلاء تخسر فرص استثمارية.. الهندي يدعو للتوجه الجاد نحو الاستثمار
07:03 | 2025-11-20
السوداني يوجه بالتحول نحو الدفع الإلكتروني في جباية أجور الكهرباء
05:09 | 2025-11-20
المفوضية: ردّ 71 شكوى انتخابية بسبب "عدم كفاية الأدلة" و32 قيد التحقيق
04:39 | 2025-11-20
استضافة عراقية لحدث دبلوماسي إقليمي يضم 45 دولة ويعزز الشراكات القانونية
04:01 | 2025-11-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.