ملف تمديد رواتب ضحايا الإرهاب لـ25 عاماً يعود إلى الواجهة.. أبرز المستجدات

وقال مدير عام في المندلاوي إن مؤسسته خاطبت مرات عدة خلال الأشهر الماضية من أجل عقد جلسة طارق طارئة للتصويت على لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، لتمديد رواتبهم إلى 25 عاما بدلا من عشر سنوات، منوها بأن هذه المخاطبات استمرت لحين صدور قرار بإيقاف عمل المجلس دستوريا، وذلك في محاولة لتضمين التعديل ضمن جدول أعماله قبل توقف جلساته، مشيرا إلى أن المؤسسة عقدت اجتماعات عدة مع النائب الأول لرئيس البرلمان ، الذي أكد أن من أولويات البرلمان الجديد ملف تمديد الرواتب وسيتم عرضه بشكل مباشر أمام والسجناء السياسيين المقبلة لإعطائه الأولوية واتخاذ اللازم.وأوضح المندلاوي، أن المؤسسة تعمل جاهدة مع الجهات ذات العلاقة من أجل اتخاذ قرار يفيد بمنع إيقاف الرواتب بل تمديدها بشكل استثنائي لحين التصويت عليه.كما دعا المندلاوي، البرلمان المقبل لإنصاف شريحة ذوي الشهداء من خلال زيادة تخصيصاتهم المالية ضمن الموازنة المقبلة وصرف المبالغ المخصصة لهم في الموازنة الثلاثية، منبها إلى أن 50 بالمئة من موازنة عامي 2023 و2024 تم صرفها، بينما لم يتم صرف سوى ما يقارب 18 بالمئة من موازنة العام الحالي 2025 وبالتالي فإن الدورة البرلمانية المقبلة لابد من أن تضع حقوق الشهداء ضمن الأولويات وأن يكون أعضاء مجلس النواب الجدد أكثر قربا من قضايا الشهداء وذويهم.