السوداني يوجه بالتحول نحو الدفع الإلكتروني في جباية أجور الكهرباء

وذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس ترأس اجتماعاً لمتابعة ملف جباية الكهرباء، بحضور السادة وزير الكهرباء ورئيس هيأة المستشارين والكادر المتقدم في وزارة الكهرباء وعدد من المسؤولين المعنيين بهذا الملف".وتابع، انه "تم خلال الاجتماع مناقشة خطة التوزيع الحالي وخارطة فك الاختناقات، بجانب مناقشة تقرير خطة الضائعات وهدر الطاقة، من اجل الوصول الى مستوى (40%) من الهدر الحالي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في ما يتعلق بالضائعات في بعض المفاصل".وأضاف، ان "الاجتماع ناقش حساب قيمة الطاقة المجهزة والطاقة المقروءة، ومقارنتها بمقدار الجباية الفعلية، والمراجعة العامة لمقدار الجباية الإلكترونية خلال الشهرين الماضيين في جميع أنحاء البلد، وقياس مقدار الطفرة المتحققة فيها".ووجه بحسب البيان، "وزارة الكهرباء بالتحول نحو الدفع الإلكتروني لجباية أجور الكهرباء، ولاسيما ما يخص الأحمال العالية وأصناف التجاري والصناعي والزراعي المجهزة بالطاقة الكهربائية.