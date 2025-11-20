قرار قضائي بحق صاحب مركز "كراند سماره" للتجميل محمد الامير بسبب محتوى هابط

– محليات



قرر القضاء العراقي، اليوم الخميس، فرض غرامة مالية بحق المدعو "محمد الامير" صاحب مركز كراند سماره للتجميل في العاصمة .



وذكر مصدر أمني للسومرية نيوز، إنه من خلال إجراءات في ، أصدر القضاء العراقي قراره بفرض غرامة مالية على "الأمير".

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت في نهاية شهر الماضي، عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ضمن حملة مكافحة "المحتوى الهابط".



وذكرت الوزارة في بيان، أن "لجنة مكافحة المحتوى المخل بالحياء والآداب العامة في وزارة الداخلية اتخذت الإجراءات القانونية بحق المدعو (الدكتور محمد الأمير)، صاحب مركز (كراند سمارة)".



وبينت أن هذا الإجراء يأتي على خلفية "قيامه بنشر محتوى يُعد مخلّاً بالحياء والآداب العامة".



وأعلنت وزارة الداخلية في حينها، استبدال اسم لجنة "المحتوى الهابط" بمصطلح لجنة "مكافحة المحتوى المخل بالحياء والآداب العامة".