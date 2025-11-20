بين الحسد والمرض.. ناشطون يكشفون سبب وفاة نجل "أبو جنة"

وأعلن خبر الوفاة عبر صفحته الشخصية، مؤكداً رحيل طفله بعد تدهور حالته الصحية رغم خضوعه للعلاج داخل المستشفى خلال الأيام الماضية.وقد طالب أبو جنة عبر مواقع التواصل الدعاء الى ولده الذي ليس لديه غيره ولد، بسبب دخوله العناية المركزة، إثر اصابته بالاتهاب السحائي.من هو أبو جنة؟مع انتشار خبر وفاة ابنه تصدر اسم صانع المحتوى أبو جنة الترند وبدأ البعض في السؤال من يكون؟:اسمه الحقيقي هو ، وهو واحد من أشهر صانعي المحتوى في وخصوصا في ، جاءت شهرته من خلال منصة حيث يتابع حسابه الرسمي على منصة تيك توك نحو 4 ملايين متابع ويقترب عدد الإعجابات على الحساب من 100 مليون إعجاب، و لدى أبو جنة واحد من أشهر مطاعم الأسماك في مدينة الموصل، حقق مطعمه شهرة كبيرة بسبب التحديات التي يجريها بين رواد المطعم الذين ينجحون في تناول أكبر كمية من الطعام ويمنح الفائزين جوائز مالية ضخمة.ظهر أبناء أبو جنة معه في بعض المقاطع عبر تيك توك، وتحدثت عدة تقارير محلية عن ثروة أبو جنة وقدرها البعض بـ 5 مليارات دينار عراقي، وفي أبريل الماضي ألقي القبض على أبو جنة ضمن حملة موسعة للسلطات الأمنية للقبض على صناع المحتوى الهابط في العراق.