السينودس الكلداني يختتم اجتماعاته في بغداد ويصدر بياناً يتضمّن مقرّرات كنسية ووطنية

وغاب عن الاجتماعات المطارنة المتقاعدون وجبرائيل كساب وشليمون وردوني لأسباب صحية.استُهلّ اليوم الأول برياضة روحية قادها المطران رمزي كرمو، قبل أن تنطلق المداولات المسائية في أجواء من العمل الجماعي وروح المسؤولية، وتتواصل خلال الأيام التالية لتُسفر عن عدد من القرارات والتوصيات.وجّه الآباء رسالة إلى الحبر الأعظم، البابا لاون الرابع عشر، طلبوا فيها بركته وصلواته من أجل ورسالتها. كما أعربوا عن أملهم بتشكيل حكومة وطنية في بأقرب وقت بعد الانتخابات التشريعية في 11 تشرين الثاني 2025، تتولى تعزيز وحدة البلاد وسيادته وتحقيق الاستقرار وتطبيق القانون وتوفير الخدمات للمواطنين.وتوقف السينودس عند معاناة المسيحيين في العراق من التهميش وسلب الحقوق والاستحواذ على الأملاك، ما يدفع الكثيرين إلى الهجرة.وطالب الأساقفة الحكومة باتخاذ خطوات عملية لإنصافهم وضمان تمثيلهم العادل والاستفادة من خبراتهم.وشددوا على احترام كوتا المسيحيين وحصر التصويت أبنائها، مؤكدين ضرورة الالتزام بنتائج الانتخابات كما أعلنتها المفوضية من دون تلاعب.وأعرب الآباء عن قلقهم إزاء التطورات الدولية والصراعات في المنطقة، مجددين إدانة العنف بكل أشكاله ودعوتهم لحماية السلام والبشر والتراث الإنساني.وجدد السينودس تمسّكه بروح الجماعية، باعتبارها جزءاً أصيلاً من تقليد الكنيسة الكلدانية، مؤكداً ضرورة الالتزام بقراراته. كما شدد على المضي في مسيرة التجديد الليتورجي وفق توجهات المجمع الفاتيكاني الثاني، وتعزيز الحوار المسكوني مع الكنائس الشقيقة بروح الانفتاح والتعاون.وتضمّن البيان الختامي عدداً من البنود أبرزها: "مناقشة تقارير الأبرشيات في الجوانب الرعوية والثقافية والمالية، مع دعم المؤسسات البطريركية، ولاسيما المعهد الكهنوتي وكلية والمعاهد التثقيفية، مع التركيز على التنشئة الكهنوتية والتربية أمام تحديات الإعلام الرقمي، وتعزيز إجراءات حماية الأطفال والبالغين من أي انتهاكات، وايضاً متابعة ملف تطويب الشهداء والقديسين الكلدان، فضلاً عن تقوية دور الكنيسة في الحوار مع لتعزيز المصالحة والعيش المشترك، وصيانة الإرث الكلداني والمواقع الأثرية والمخطوطات، ودرس إمكانية إنشاء مركز أو متحف كلداني".وتابع البيان: "تأجيل مناقشة التضامن الكلداني إلى الدورة المقبلة، واعتماد رتبة جديدة لصلاة مساء تذكار مار ماري لمدة خمس سنوات تجريبية، مع اختيار أساقفة جدد للكنيسة".