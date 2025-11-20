الحكم بالحبس ثلاثة أشهر بحق "جوانا الأصيل"

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بالحكم بحق الفنانة العراقية "جوانا الاصيل" بالحبس ثلاثة أشهر.

وقال المصدر في حديث لـ ، "للمرة الثانية بعد إجراءات في ، القضاء العراقي يصدر حكما بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وعشرة ايام بحق المدعوة (جوانا الاصيل) بتهمة المحتوى الهابط".

وكان مصدر أمني أفاد، في أيار 2025، بالقاء القبض على الفنانة بتهمة المحتوى الهابط للمرة الثانية.