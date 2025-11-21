غداً السبت.. الحرارة صباحاً في العشرينيات ومساءً في العشرات

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم في ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينا ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون صحوا على العموم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وذكرت ان "طقس الاثنين سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلا في المنطقة الشمالية"، لافتة الى ان "طقس الثلاثاء القادم صحوا الى غائم جزئي ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".