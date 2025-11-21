بينها العراق.. 4 قنوات تبث بطولة كأس العرب 2025: اليكم الموعد والمكان

وتنطلق بطولة يوم 1 كانون الاول 2025، في قطر، بمشاركة 16 منتخبا تتنافس على التاج العربي في النسخة الثانية على التوالي التي تقام تحت رعاية "فيفا". وتستضيف قطر في الأسبوع المقبل منافسات مرحلة التصفيات الأولية لبطولة كأس العرب لتحديد باقي المنتخبات المتأهلة للنهائيات.وتضم لبطولة كأس العرب لكرة القدم، منتخبات قطر صاحبة الضيافة وتونس إلى جانب الفائز من مواجهة وجنوب والفائز من لقاء فلسطين وليبيا.ويلعب في منتخبا والمغرب والفائز من لقاء عمان والصومال والفائز من لقاء وجزر القمر.وتشمل المجموعة الثالثة منتخبات مصر والأردن والإمارات والفائز من لقاء وموريتانيابينما تضم المجموعة الرابعة المنتخب حامل اللقب والعراق والفائز من لقاء وجيبوتي والفائز من لقاء والسودان.وتقام البطولة خلال الفترة بين 1 إلى 18 كانون الاول 2025، في قطر، حيث متصدر ووصيف كل مجموعة بالدور الأول ثم تقام الأدوار الإقصائية بالبطولة.وأعلنت 4 قنوات بشكل رسمي نقل مباريات العرب وهي قنوات "بي إن سبورتس"، ، قناة الرياضية وقنوات دبي الرياضية.