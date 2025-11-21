الصحة تعلق على قرار اغلاق مدرستين في الانبار: إجراءات عشوائية

وقال عضو مركز السيطرة على الأمراض الانتقالية في الوزارة ، للوكالة الرسمية تابعته ، ان "الوزارة ليست هي من طالبت بإغلاق المدرستين بالمحافظة بعد الحديث عن انتشار وباء الانفلاونزا فيهما وما شاهدناه على هو أن نفسها هي التي قامت بذلك"، مبيناً، أن "إغلاق المدارس لا يندرج مطلقاً ضمن إجراءات السيطرة والوقاية من الالتهابات التنفسية".وذكر ان "الإجازات المرضية للطلبة يحددها الطبيب المعالج حصراً، فهو الذي يرى الحالة"، واصفاً ما جرى في الآونة الأخيرة، بأنها "إجراءات عشوائية، منها إغلاق المدارس بالكامل، وهذه الإجراءات غير موجودة في خططنا ولا في خطط دائرة المدرسية ولا في خطط وما نراه هو مجرد اجتهادات".ونفت دائرة بشكل قاطع ما تم تداوله حول إغلاق مدارس في ، مؤكدة أن ما جرى تداوله اعتمد على وثيقة أولية ورد بها كلمة "الغلق" سهواً.وأوضحت الدائرة في كتاب رسمي أنها "حرصت على إصدار بيان توضيحي لاحق يبين أن الإجراء الفعلي تمثل في منح إجازة إجبارية لمدة أسبوع للطلبة المصابين بالإنفلونزا الموسمية"، مشددة على أن "هذه الخطوة تعد إجراءً وقائياً روتينياً لاحتواء المرض وحماية صحة الطلبة والكوادر التعليمية".وأكدت الدائرة أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار خططها المستمرة وشاملة التغطية لكافة الأقضية، والتي تتضمن متابعة الحالة الصحية للطلبة والكوادر التعليمية بشكل يومي، والقيام بعمليات التعقيم الدورية للمدارس، إلى جانب تنفيذ برامج التوعية الصحية وتقديم الإرشادات "، لافتة إلى أن "متابعة شؤون الصحة المدرسية بجميع جوانبها، بما فيها النظافة العامة والفحوصات الدورية، تمثل أولوية ضمن إجراءاتها المستمرة لضمان بيئة تعليمية آمنة".ودعت دائرة صحة وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى "اعتماد البيانات الرسمية الصادرة عنها كمصدر وحيد للمعلومات، تجنباً لتداول الأنباء غير الدقيقة والحفاظ على شفافية التواصل مع الجمهور".