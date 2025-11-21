ما هو يوم الترحيب العالمي؟

خلفية اليوم وأهدافهوانطلق يوم الترحيب العالمي في سبعينيات الماضي كمبادرة رمزية تهدف إلى مواجهة أجواء التوتر والحرب الباردة آنذاك، عبر دعوة الناس لإلقاء التحية واستخدام الكلمات الودّية كوسيلة للتقارب. ورغم أن المناسبة غير رسمية، إلا أنها أصبحت تُحيى في أكثر من 180 دولة سنوياً في 21 ، تأكيداً على أن الحوار الإنساني يمكن أن يبدأ من خطوة بسيطة.ويركّز اليوم على تشجيع الأفراد على استخدام التحية والكلمة الطيبة كسلوك يومي وتعزيز مفهوم التواصل السلمي بين الشعوب ودعم القيم الاجتماعية المستندة إلى الاحترام والتفاهم وإبراز تأثير السلوك الإيجابي في حياة الأفراد والمجتمعات.فعاليات عالمية ومحلية متنوّعةوتشهد مدارس وجامعات العالم فعاليات تعريفية بلغات التحية المختلفة، فيما تقيم منظمات ورش عمل وأنشطة توعوية تُبرز أهمية اللطف والسلوك الإيجابي.وفي بعض المدن تُنظّم فرق تطوعية حملات في الأماكن العامة تشمل توزيع بطاقات ترحيبية أو إقامة منصات حوار مفتوح لتعزيز التواصل بين الناس.أما على مستوى ، فقد بدأت العديد من المؤسسات الثقافية والاجتماعية في تبني برامج خاصة بالمناسبة تهدف إلى تشجيع السلوك الإيجابي، والحد من الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي.رمزية الترحيب: أكثر من مجرد كلمةويشير علماء الاجتماع إلى أن التحية تُعدّ من أهم أدوات بين الأفراد، وأنها جزء من لغة الجسد الودية التي تُسهِم في تقليل التوتر وتعزيز العلاقات الإنسانية.وتؤكد دراسات نفسية حديثة أن تبادل التحية بين الغرباء يساهم في تعزيز الشعور بالانتماء، خصوصاً لدى الفئات التي تعيش في بيئات جديدة كاللاجئين والطلبة الوافدين.في زمن الأزمات: الترحيب كرسالة تضامنوتزداد أهمية يوم الترحيب العالمي في ظل الأزمات الإنسانية الناتجة عن الحروب والكوارث والنزاعات. وفي مواقع النزوح واللجوء، تعمل المنظمات على تعزيز ثقافة الاستقبال الإيجابي، لما لها من تأثير نفسي واجتماعي كبير على العائلات المتضررة.وترى المؤسسات الدولية أن نشر ثقافة الترحيب يساعد على تقليل الاحتكاكات المجتمعية، ويُسهِم في دمج الوافدين الجدد داخل المجتمعات المضيفة.الترحيب في : ثقافة متجذّرةويحتل الترحيب مكانة محورية في الثقافة العراقية، حيث تتجلى مظاهره في العبارات الشعبية مثل "حياكم الله" و"تشرفنا"، وفي الضيافة التقليدية التي يعتزّ بها العراقيون.ويشير مختصون إلى أن إحياء يوم الترحيب العالمي في 21 تشرين الثاني يمكن أن يساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي، خاصة في المدن التي شهدت تغيرات سكانية واسعة بسبب الهجرة والنزوح خلال السنوات الأخيرة.منصات التواصل الاجتماعي: مساحة للود أو للكراهية؟رغم أن اليوم يحتفي بالتواصل الإيجابي، إلا أن منصات التواصل الاجتماعي تشهد انتشاراً واسعاً للتنمر وخطاب الكراهية.لذلك تُطلق مجموعات شبابية حملات توعوية خلال المناسبة تحثّ المستخدمين على استبدال السلوك العدائي بعبارات ودّية، ونشر قصص واقعية عن التسامح والتعايش.دعوات لتعزيز الوعي بالمناسبةوتدعو منظمات دولية ومحلية إلى إدراج اليوم ضمن البرامج التعليمية والتربوية في المدارس، بهدف ترسيخ ثقافة التحية والسلوك الإيجابي لدى الأجيال الجديدة، باعتبارها خطوة أساسية في بناء مجتمع متماسك ومتناغم.ويؤكد يوم الترحيب العالمي في 21 تشرين الثاني أن بناء عالم أكثر سلاماً يبدأ من كلمة بسيطة، ومن مبادرة ودّية يمكن أن تُحدث أثراً يتجاوز الحدود.وفي زمن تتعالى فيه الأصوات المنقسمة، تأتي هذه المناسبة لتذكّر بأن الإنسانية المشتركة تجمع أكثر مما تفرق، وأن التحية قد تكون مفتاح الحوار، وأول خطوة نحو السلام.