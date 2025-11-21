خطيب جمعة النجف: إقامة حفل غنائي في الناصرية هدفه سلب الهوية الدينية

وقال القبانجي خلال خطبة اليوم الجمعة، إن "الخطوات السياسية في تشكيل الحكومة تتكلل بالنجاح، والإطار التنسيقي اتحدوا وأعلنوا قانونياً أنهم الكتلة الأكبر، ومن حقهم تعيين ، وحُسمت للشيعة ولا نُظلم أحداً".وفي شأن محلي، ذكر: "نحن نواجه حرباً ثقافية أخلاقية ممنهجة بعد فشلهم في الحرب العسكرية والسياسية، وسيفشل أيضاً أعداؤنا بهذه الحرب إن شاء الله. فما حدث من حفل غنائي في يعتبر حرباً لسلب الهوية الدينية، وعملاً ممنهجاً وراءه جهات، وتريد إعادته في أيضاً. ومن مسؤولية الدولة هنا حماية شعبنا وثقافتنا الإسلامية، فمحافظاتنا وليست يزيدية".وأضاف "نناشد علمائنا وعشائرنا وكذلك على منع هذه الحفلات من تكرارها في البصرة أو غيرها".