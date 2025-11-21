الكشف عن حقيقة رفع أسعار العقد المروري إلى 100 ألف

وذكر بيان للمديرية، ورد لـ ، انها "تنفي ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي بشأن رفع أسعار العقد المروري الى (100 الف دينار)".ودعت المديرية، المواطنين الى "اعتماد الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات والأخبار الكاذبة المتداولة في بعض صفحات التواصل الاجتماعي".