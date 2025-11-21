وأبدى الأهالي، في أحاديث لـ ، قلقهم الشديد من تنفيذ الإزالة دون توفير بديل سكني، مؤكدين أن هذا الإجراء سيعرضهم “لرميهم في الشارع”، مشيرين إلى أن عدد المنازل المشمولة يزيد على 100 دار.وناشد المحتجون في تصريحات عبر وسائل الإعلام، للتدخل وإيجاد حل عاجل قبل البدء بحملة الإزالة، مؤكدين حاجة الأهالي إلى حماية حقوقهم السكنية وتوفير بدائل مناسبة قبل أي إجراء حكومي.