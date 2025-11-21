طرد من المنزل وتعنيف جسدي.. العراق يسجل نحو 200 حالة عنف ضد الرجال

وقال العقيد مؤيد هادي من للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "تعاطي يعد من أبرز الأسباب التي تقف وراء ارتفاع حالات العنف الأسري"، مبيناً، أن "هناك عوامل رئيسة أخرى تسهم في التفكك الأسري، في مقدمتها ضعف الدخل الشهري وتردي الحالة المادية لبعض العائلات، فضلاً عن تعاطي المشروبات الكحولية".وفي ما يخص المؤشر البياني لمعدلات العنف، أوضح هادي أن "الشرطة المجتمعية سجلت انخفاضاً في معدلات العنف الأسري خلافاً للتوقعات التي تشير عادةً إلى الارتفاع".وبشأن إحصائيات العنف ضد الرجال، أكد هادي أن "المديرية سجلت 196 حالة تعنيف ضد الرجال خلال العام الحالي"، لافتاً إلى، أن "أشكال العنف تنوعت بين الطرد من المنزل والتعنيف الجسدي والاعتداء اللفظي".وأضاف، أن "الشرطة المجتمعية تمكنت من معالجة 146 حالة تعنيف ضد الرجال، فيما تشير التوقعات إلى إمكانية تجاوز حاجز الـ 150 حالة معالجة مع نهاية العام".وفي سياق متصل، استعرض هادي إحصائيات العنف ضد النساء والأطفال، مشيراً إلى، أن "أكثر أشكال العنف شيوعاً هو العنف الموجه ضد النساء، حيث بلغ عدد الحالات المسجلة 1055 حالة في 2024"، مؤكداً، أن "الشرطة المجتمعية نجحت في معالجة 682 حالة منها".وتابع، أن "حالات العنف ضد الأطفال تتسم بالتعقيد والتنوع، حيث تشمل التحرش والتسول والحبس، وتتطلب تفصيلات موسعة لتعدد جوانبها".