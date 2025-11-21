محافظة جديدة تعطل الدوام يوم الثلاثاء المقبل

وذكرت المحافظة في بيان، "انها قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، بمناسبة ذكرى استشهاد (عليها السلام)".وكانت ، عطلت الدوام الرسمي أيضا ليوم الثلاثاء المقبل، تزامنا مع المناسبة ذاتها.