واشنطن تهدد كييف بقطع الأسلحة عنها لإجبارها على التسوية

وقال مصدران مطلعان للوكالة إن قدمت إلى أوكرانيا خطة من 28 نقطة، تؤيد بعض المطالب الرئيسية لروسيا في النزاع، بما في ذلك تنازل عن المزيد من الأراضي، والحد من حجم جيشها، وحظر انضمامها إلى حلف " ".وذكر المصدران، اللذان تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، أن كييف تواجه ضغوطا أكبر من واشنطن مقارنة بأي مفاوضات سلام سابقة، وأن تريد من أوكرانيا التوقيع على إطار الاتفاق بحلول يوم الخميس المقبل.وقد التقى وفد من كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين بفلاديمير في كييف يوم أمس الخميس. ووصف في أوكرانيا ورئيس شؤون العلاقات العامة في الجيش المرافقان للوفد الاجتماع بأنه ناجح، وقالا إن واشنطن تسعى إلى "جدول زمني حازم" للتوقيع على وثيقة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.أما زيلينسكي، الذي أجرى اتصالاً هاتفيا يوم الجمعة مع قادة وألمانيا وفرنسا، فقد بدا حريصا على عدم رفض الخطة الأمريكية أو إهانة الأمريكيين. حسب ما ذكرته "رويترز".