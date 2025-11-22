من هي الفئات العمرية المشمولة بالامتحان الخارجي

وقال المتحدث باسم الوزارة للوكالة الرسمية تابعته ، إن "الطالب الذي لم يُكمل دراسته وبلغ 18 عاماً مؤهل للتقديم إلى الخارجي، والفئة العمرية الثانية التي شملها تعديل هم الذين تجاوزت أعمارهم 28 عاماً، إذ يُسمح لهم بتقديم الامتحانات الخارجية دون الالتزام بسنوات الانتظار".وأضاف "بينما يخضع من هم دون هذا العمر لمدة الانتظار المحددة بثلاث سنوات، والذي يبلغ 28 عاماً فما فوق يُعدّ متجاوزاً، ويمكنه أداء امتحان الدراسة المتوسطة ثم الإعدادية من دون انتظار ثلاث سنوات".وبيّن أن "هذا التعديل لم يكن معمولاً به سابقاً، لكن مجلس الوزراء أقرّه بهدف عدم إضافة سنوات تأخير على الطالب بعد إنهاء المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وبما يمنع الفجوة العمرية بينه وبين أقرانه"، لافتا الى ان "سنوات الانتظار وُضعت لضمان الملاءمة بين العمر والمرحلة الدراسية؛ إذ إن عدم وجود سنوات انتظار يتيح للطالب أداء السادس الابتدائي خلال سنة واحدة، ثم الثالث المتوسط في السنة التالية، ثم الثالث الإعدادي ، ما يجعل عمره غير متناسب مع مرحلته الدراسية".وبين أن "الطالب الخارجي يجب أن يكون قد استنفد سنوات الدراسة النظامية (نهارية أو مسائية)، وأن يكون عمره أكبر من العمر الطبيعي للصف الذي رسب فيه. فعلى سبيل المثال، العمر الطبيعي بين الصف الأول والسادس الابتدائي يتراوح بين 6 و12 سنة؛ فإذا كان أقل من ذلك، فعليه العودة إلى الدراسة النظامية، أما إذا كان أكبر من العمر النهائي للصف الذي توقف عنده، فيحق له التقديم كطالب خارجي".