غارقة منذ ثلاثة قرون.. علماء يقتربون من اكتشاف كنز سفينة
"لا يمكن حصر هوية المحافظة بإطار ديني واحد".. فنان يثير ازمة وجدل بالبصرة

محليات

2025-11-22 | 02:04
&quot;لا يمكن حصر هوية المحافظة بإطار ديني واحد&quot;.. فنان يثير ازمة وجدل بالبصرة
السومرية نيوز – محلي
تشهد محافظة البصرة جدلاً واسعاً عقب إقدام محامٍ على رفع دعوى قضائية لمنع إقامة حفل غنائي مقرر إحياؤه في "منتزه البصرة لاند"، بمشاركة الفنان محمد عبد الجبار، الأمر الذي أثار موجة تباين في الآراء بين الأوساط الثقافية والدينية والقانونية.

دعوى قضائية لمنع الحفل
وبحسب وثيقة الدعوى التي حصلت عليها السومرية نيوز، فإن المحامي ضرغام وفي، تقدم بطلب رسمي إلى القضاء لمنع إقامة الحفل المحدد بتاريخ 27 تشرين الثاني الحالي، معتبراً أنه يمثل "حفلة ماجنة (غناء ورقص)" وتسيء ـ بحسب وصفه ـ إلى "المبادئ والشعائر الحسينية"، خصوصاً لتزامن موعدها مع ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام).
وأشار وفي في دعواه إلى أن هذه الفعاليات "تورث ضغائن طائفية ولا يُعرف من يقف وراءها"، معتبراً أن "إقامة الحفل تمثل فعلاً إجرامياً يندرج ضمن مخالفة الآداب والذوق العام، وقابلاً للوصف الجرمي وفق المادة 373 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969".
وطالب المحامي المحكمة بالإيعاز إلى المحقق القضائي بتدوين أقواله ووقف الإجراءات المتعلقة بالحفل.
نقابة الفنانين: البصرة مدينة منفتحة وليست دينية
من جانبه، رفض رئيس نقابة الفنانين – فرع البصرة فتحي شداد التوصيف الذي يحاول البعض إلصاقه بالمدينة، مؤكداً في تصريح لشبكة رووداو أنّ "البصرة مدينة مدنية منفتحة ذات طبيعة تجارية وبحرية، يقصدها الناس من مختلف الجنسيات والثقافات".
وقال شداد إن البصرة "ليست مثل النجف أو كربلاء أو سامراء"، موضحاً أنها مدينة "تضم جميع الديانات والمكوّنات مثل الإسلام والمسيحية والصابئة واليهودية، ولا يمكن حصر هويتها في إطار ديني واحد".
تاريخ فني طويل للبصرة
وأشار شداد إلى أن "البصرة تمتلك إرثاً ثقافياً كبيراً منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، حيث احتضن مسرح بهو الإدارة المحلية حفلات لنجوم كبار مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، كما شهد عرض مسرحية "كاسك يا وطن" للفنان دريد لحام، ومسرحيات عالمية بينها أعمال لشكسبير بفرق إيطالية".
وتساءل: "كيف يأتي شخص اليوم ليعتبر ذلك حراماً؟"، في إشارة إلى الاتهامات الموجهة للحفلات الفنية.
تساؤلات قانونية حول الدعوى
وفيما يخص الدعوى القضائية ضد حفل الفنان محمد عبد الجبار، أكد شداد أنه "لا وجود لنص قانوني يمنع الغناء أو إقامة الاحتفالات أو الأعمال المسرحية أو السينمائية أو المعارض التشكيلية في البصرة أو غيرها"، مضيفاً أن ما يجري "محاولة لخلق ضجيج بلا مبرر".
الحرية الشخصية خط أحمر
وشدد رئيس نقابة الفنانين على أن إقامة الحفلات والفعاليات الفنية "تندرج ضمن الحرية الشخصية التي يكفلها الدستور، شريطة الالتزام بالذوق العام وعدم ارتكاب أي تجاوزات"، مؤكداً أن النقابة تقف مع حماية الفعاليات الثقافية والفنية وعدم تقييدها بأسباب غير مستندة إلى القانون.
وبين دعاوى الإلغاء وتمسك النقابة بحق إقامة الفعاليات الفنية، لا يزال الجدل قائماً في البصرة بين من يرى في الحفلات الغنائية تجاوزاً للقيم الدينية، ومن يعتبرها جزءاً من هوية المدينة المدنية وتاريخها الثقافي العريق، فيما يُنتظر قرار القضاء بشأن الدعوى خلال الأيام المقبلة.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
أحدث الحلقات
Biotic
Play
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Play
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
Play
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-21
Play
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-21
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-21
Play
العراق في دقيقة 21-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-21
علناً
Play
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
Play
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
Play
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
Play
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
Live Talk
Play
Live Talk
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20
Play
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20
ناس وناس
Play
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
Play
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
انخفاض أسعار العقارات في العراق بنسبة 10 بالمئة
06:40 | 2025-11-22
فوضى في حفل تخرّج كلية السلام ببغداد بعد انفجار أسطوانة هيليوم
04:41 | 2025-11-22
ماذا يتضمن الجدار الخرساني على الحدود العراقية؟.. هل يمكن اختراقه؟
03:28 | 2025-11-22
مقترح إيراني لتشكيل "فصيل نواب المقاومة": يشكلون ربع البرلمان وثلثهم في قائمة السوداني!
02:55 | 2025-11-22
قبل ساعات من وصوله لاربيل.. المالكي يتقارب مع بارزاني بضرورة تعديل قانون الانتخابات
01:59 | 2025-11-22
من هي الفئات العمرية المشمولة بالامتحان الخارجي
01:27 | 2025-11-22

