"لا يمكن حصر هوية المحافظة بإطار ديني واحد".. فنان يثير ازمة وجدل بالبصرة

دعوى قضائية لمنع الحفلوبحسب وثيقة الدعوى التي حصلت عليها ، فإن المحامي ضرغام وفي، تقدم بطلب رسمي إلى القضاء لمنع إقامة الحفل المحدد بتاريخ 27 تشرين الثاني الحالي، معتبراً أنه يمثل "حفلة ماجنة (غناء ورقص)" وتسيء ـ بحسب وصفه ـ إلى "المبادئ والشعائر الحسينية"، خصوصاً لتزامن موعدها مع ذكرى استشهاد السيدة (عليها السلام).وأشار وفي في دعواه إلى أن هذه الفعاليات "تورث ضغائن طائفية ولا يُعرف من يقف وراءها"، معتبراً أن "إقامة الحفل تمثل فعلاً إجرامياً يندرج ضمن مخالفة الآداب والذوق العام، وقابلاً للوصف الجرمي وفق المادة 373 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969".وطالب المحامي المحكمة بالإيعاز إلى المحقق القضائي بتدوين أقواله ووقف الإجراءات المتعلقة بالحفل.نقابة الفنانين: مدينة منفتحة وليست دينيةمن جانبه، رفض رئيس نقابة الفنانين – فرع البصرة فتحي شداد التوصيف الذي يحاول البعض إلصاقه بالمدينة، مؤكداً في تصريح لشبكة رووداو أنّ "البصرة مدينة مدنية منفتحة ذات طبيعة تجارية وبحرية، يقصدها الناس من مختلف الجنسيات والثقافات".وقال شداد إن البصرة "ليست مثل أو أو "، موضحاً أنها مدينة "تضم جميع الديانات والمكوّنات مثل والمسيحية والصابئة واليهودية، ولا يمكن حصر هويتها في إطار ديني واحد".تاريخ فني طويل للبصرةوأشار شداد إلى أن "البصرة تمتلك إرثاً ثقافياً كبيراً منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، حيث احتضن مسرح بهو حفلات لنجوم كبار مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، كما شهد عرض مسرحية "كاسك يا وطن" للفنان دريد لحام، ومسرحيات عالمية بينها أعمال لشكسبير بفرق إيطالية".وتساءل: "كيف يأتي شخص اليوم ليعتبر ذلك حراماً؟"، في إشارة إلى الاتهامات الموجهة للحفلات الفنية.تساؤلات قانونية حول الدعوىوفيما يخص الدعوى القضائية ضد حفل الفنان محمد ، أكد شداد أنه "لا وجود لنص قانوني يمنع الغناء أو إقامة الاحتفالات أو الأعمال المسرحية أو السينمائية أو المعارض التشكيلية في البصرة أو غيرها"، مضيفاً أن ما يجري "محاولة لخلق ضجيج بلا مبرر".الحرية الشخصية خط أحمروشدد رئيس نقابة الفنانين على أن إقامة الحفلات والفعاليات الفنية "تندرج ضمن الحرية الشخصية التي يكفلها الدستور، شريطة الالتزام بالذوق العام وعدم ارتكاب أي تجاوزات"، مؤكداً أن النقابة تقف مع حماية الفعاليات الثقافية والفنية وعدم تقييدها بأسباب غير مستندة إلى القانون.وبين دعاوى الإلغاء وتمسك النقابة بحق إقامة الفعاليات الفنية، لا يزال الجدل قائماً في البصرة بين من يرى في الحفلات الغنائية تجاوزاً للقيم الدينية، ومن يعتبرها جزءاً من هوية المدينة المدنية وتاريخها الثقافي العريق، فيما يُنتظر قرار القضاء بشأن الدعوى خلال الأيام المقبلة.