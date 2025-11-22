"لا يمكن حصر هوية المحافظة بإطار ديني واحد".. فنان يثير ازمة وجدل بالبصرة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
غارقة منذ ثلاثة قرون.. علماء يقتربون من اكتشاف كنز سفينة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547731-638993922337101850.jpg
"لا يمكن حصر هوية المحافظة بإطار ديني واحد".. فنان يثير ازمة وجدل بالبصرة
محليات
2025-11-22 | 02:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
476 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
تشهد
محافظة البصرة
جدلاً واسعاً عقب إقدام محامٍ على رفع دعوى قضائية لمنع إقامة حفل غنائي مقرر إحياؤه في "منتزه
البصرة
لاند"، بمشاركة الفنان محمد
عبد الجبار
، الأمر الذي أثار موجة تباين في الآراء بين الأوساط الثقافية والدينية والقانونية.
دعوى قضائية لمنع الحفل
وبحسب وثيقة الدعوى التي حصلت عليها
السومرية نيوز
، فإن المحامي ضرغام وفي، تقدم بطلب رسمي إلى القضاء لمنع إقامة الحفل المحدد بتاريخ 27 تشرين الثاني الحالي، معتبراً أنه يمثل "حفلة ماجنة (غناء ورقص)" وتسيء ـ بحسب وصفه ـ إلى "المبادئ والشعائر الحسينية"، خصوصاً لتزامن موعدها مع ذكرى استشهاد السيدة
فاطمة الزهراء
(عليها السلام).
وأشار وفي في دعواه إلى أن هذه الفعاليات "تورث ضغائن طائفية ولا يُعرف من يقف وراءها"، معتبراً أن "إقامة الحفل تمثل فعلاً إجرامياً يندرج ضمن مخالفة الآداب والذوق العام، وقابلاً للوصف الجرمي وفق المادة 373 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969".
وطالب المحامي المحكمة بالإيعاز إلى المحقق القضائي بتدوين أقواله ووقف الإجراءات المتعلقة بالحفل.
نقابة الفنانين:
البصرة
مدينة منفتحة وليست دينية
من جانبه، رفض رئيس نقابة الفنانين – فرع البصرة فتحي شداد التوصيف الذي يحاول البعض إلصاقه بالمدينة، مؤكداً في تصريح لشبكة رووداو أنّ "البصرة مدينة مدنية منفتحة ذات طبيعة تجارية وبحرية، يقصدها الناس من مختلف الجنسيات والثقافات".
وقال شداد إن البصرة "ليست مثل
النجف
أو
كربلاء
أو
سامراء
"، موضحاً أنها مدينة "تضم جميع الديانات والمكوّنات مثل
الإسلام
والمسيحية والصابئة واليهودية، ولا يمكن حصر هويتها في إطار ديني واحد".
تاريخ فني طويل للبصرة
وأشار شداد إلى أن "البصرة تمتلك إرثاً ثقافياً كبيراً منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، حيث احتضن مسرح بهو
الإدارة المحلية
حفلات لنجوم كبار مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، كما شهد عرض مسرحية "كاسك يا وطن" للفنان دريد لحام، ومسرحيات عالمية بينها أعمال لشكسبير بفرق إيطالية".
وتساءل: "كيف يأتي شخص اليوم ليعتبر ذلك حراماً؟"، في إشارة إلى الاتهامات الموجهة للحفلات الفنية.
تساؤلات قانونية حول الدعوى
وفيما يخص الدعوى القضائية ضد حفل الفنان محمد
عبد الجبار
، أكد شداد أنه "لا وجود لنص قانوني يمنع الغناء أو إقامة الاحتفالات أو الأعمال المسرحية أو السينمائية أو المعارض التشكيلية في البصرة أو غيرها"، مضيفاً أن ما يجري "محاولة لخلق ضجيج بلا مبرر".
الحرية الشخصية خط أحمر
وشدد رئيس نقابة الفنانين على أن إقامة الحفلات والفعاليات الفنية "تندرج ضمن الحرية الشخصية التي يكفلها الدستور، شريطة الالتزام بالذوق العام وعدم ارتكاب أي تجاوزات"، مؤكداً أن النقابة تقف مع حماية الفعاليات الثقافية والفنية وعدم تقييدها بأسباب غير مستندة إلى القانون.
وبين دعاوى الإلغاء وتمسك النقابة بحق إقامة الفعاليات الفنية، لا يزال الجدل قائماً في البصرة بين من يرى في الحفلات الغنائية تجاوزاً للقيم الدينية، ومن يعتبرها جزءاً من هوية المدينة المدنية وتاريخها الثقافي العريق، فيما يُنتظر قرار القضاء بشأن الدعوى خلال الأيام المقبلة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
فنان شهير واحد أعضاء لجنة تحكيم "ذا فويس" يتعرض لحادث مروع
00:58 | 2025-11-15
باراك يثير الجدل: الشرق الأوسط "مجرد قبائل بلا شرعية"
03:56 | 2025-09-26
قمر تجسس اصطناعي يثير الجدل: "عين عسكرية" إسرائيلية فوق العراق ودول أخرى!
03:04 | 2025-09-10
اتهامات بـ"الإساءة".. فنانة عربية تثير الجدل بعد تصوير بقلعة صلاح الدين (فيديو)
03:54 | 2025-08-25
البصرة
حفل
الإدارة المحلية
السومرية نيوز
محافظة البصرة
فاطمة الزهراء
سومرية نيوز
عبد الجبار
عبد الحليم
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الصين تقدم عرضا كبيرا للعراق
اقتصاد
35.57%
04:25 | 2025-11-21
الصين تقدم عرضا كبيرا للعراق
04:25 | 2025-11-21
3 قضايا تهدد حلم العراق في التأهل لكأس العالم
رياضة
28.72%
02:45 | 2025-11-21
3 قضايا تهدد حلم العراق في التأهل لكأس العالم
02:45 | 2025-11-21
بين الحسد والمرض.. ناشطون يكشفون سبب وفاة نجل "أبو جنة"
محليات
20.19%
09:25 | 2025-11-20
بين الحسد والمرض.. ناشطون يكشفون سبب وفاة نجل "أبو جنة"
09:25 | 2025-11-20
برد أشد ومطر اقوى.. الدوامة القطبية تزحف عبر القارات نحو العراق
أخبار الطقس
15.51%
00:21 | 2025-11-22
برد أشد ومطر اقوى.. الدوامة القطبية تزحف عبر القارات نحو العراق
00:21 | 2025-11-22
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-21
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
Live Talk
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20
Live Talk
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
الأكثر مشاهدة
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-21
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
Live Talk
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20
Live Talk
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
اخترنا لك
انخفاض أسعار العقارات في العراق بنسبة 10 بالمئة
06:40 | 2025-11-22
فوضى في حفل تخرّج كلية السلام ببغداد بعد انفجار أسطوانة هيليوم
04:41 | 2025-11-22
ماذا يتضمن الجدار الخرساني على الحدود العراقية؟.. هل يمكن اختراقه؟
03:28 | 2025-11-22
مقترح إيراني لتشكيل "فصيل نواب المقاومة": يشكلون ربع البرلمان وثلثهم في قائمة السوداني!
02:55 | 2025-11-22
قبل ساعات من وصوله لاربيل.. المالكي يتقارب مع بارزاني بضرورة تعديل قانون الانتخابات
01:59 | 2025-11-22
من هي الفئات العمرية المشمولة بالامتحان الخارجي
01:27 | 2025-11-22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.