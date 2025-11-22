الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
غارقة منذ ثلاثة قرون.. علماء يقتربون من اكتشاف كنز سفينة
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547758-638994086633890528.jpg
انخفاض أسعار العقارات في العراق بنسبة 10 بالمئة
محليات
2025-11-22 | 06:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,151 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أكدت
وزارة الإعمار
والإسكان، ان مجرد بدء العمل بانشاء المدن خفضت أسعار العقارات 10 بالمئة.
وقال المتحدث باسم الوزارة
نبيل الصفار
في تصريح للوكالة الرسمية تابعته
السومرية نيوز
، ان "رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
أكد في أكثر من مناسبة على ضرورة أن تكون المدن السكنية الجديدة مناسبة وملبية لاحتياجات المواطنين"، مشيراً الى أن "التوجه الحكومي نحو معالجة ازمة السكن تضمن عدة استراتيجات وحلول ومنها مسألة انشاء المدن السكنية الكبرى التي ستوفر آلاف الوحدات السكنية لزيادة المعروض قياساً للطلب المتزايد".
وتابع، أن "الحكومة اتجهت نحو موضوع المطور العقاري لاستغلال الاراضي الموجودة وخدمتها بالخدمات الاساسية الرئيسية لتكون صالحة للسكن"، مبيناً أن "التوجه نحو هذه الحلول ستُرى نتائجه على المدى المتوسط ونلاحظ أنه ما أن بدأ العمل بانشاء المدن السكنية تراجعت أسعار العقارات بمقدار 10% وأكثر رغم أنها لا زالت بعيدة عن متناول الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود".
وشدد الصفار "لا بد من الاستمرار بهذه الخطوات مع ضرورة توفير القروض السكنية للمواطنين لمساعدتهم على ذلك"، مردفاً أن "كل المدن التي يتم انشاؤها هي مستدامة تراعي معايير التخطيط الحضري والبيئي تتوفر فيها كافة الخدمات الاساسية وستكون بيئة جاذبة للسكن".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
موجة بيع المنازل بأقل من أسعارها بنسبة 40 بالمئة
04:41 | 2025-10-31
المفوضية: نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص 82 بالمئة
13:16 | 2025-11-09
انخفاض انتاج العسل في كربلاء بنسبة 50%
02:33 | 2025-08-26
مؤسسة التايمز: الجامعات العراقية تقدم 10 بالمئة من البحوث المنشورة عالمياً
07:11 | 2025-10-11
عقارات
انخفاض
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
السومرية نيوز
وزارة الإعمار
شياع السوداني
مجلس الوزراء
نبيل الصفار
سومرية نيوز
ميسان.. إصابات بصفوف الجيش جراء اشتباك مسلح مع قتلة مدير كهرباء السلام
09:37 | 2025-11-22
الاعمار والتنمية: السوداني هو مرشحنا لرئاسة الوزراء
09:33 | 2025-11-22
الكشف عن حقيقة تعطيل الدوام الرسمي ليومين في الانبار
09:09 | 2025-11-22
وفاة المرجع الديني الشيخ محمد مهدي الخالصي
07:04 | 2025-11-22
مرتفع جوي يسيطر على العراق.. هذا ما سيحصل الشهر المقبل
06:53 | 2025-11-22
فوضى في حفل تخرّج كلية السلام ببغداد بعد انفجار أسطوانة هيليوم
04:41 | 2025-11-22
