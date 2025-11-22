انخفاض أسعار العقارات في العراق بنسبة 10 بالمئة

وقال المتحدث باسم الوزارة في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، ان "رئيس أكد في أكثر من مناسبة على ضرورة أن تكون المدن السكنية الجديدة مناسبة وملبية لاحتياجات المواطنين"، مشيراً الى أن "التوجه الحكومي نحو معالجة ازمة السكن تضمن عدة استراتيجات وحلول ومنها مسألة انشاء المدن السكنية الكبرى التي ستوفر آلاف الوحدات السكنية لزيادة المعروض قياساً للطلب المتزايد".وتابع، أن "الحكومة اتجهت نحو موضوع المطور العقاري لاستغلال الاراضي الموجودة وخدمتها بالخدمات الاساسية الرئيسية لتكون صالحة للسكن"، مبيناً أن "التوجه نحو هذه الحلول ستُرى نتائجه على المدى المتوسط ونلاحظ أنه ما أن بدأ العمل بانشاء المدن السكنية تراجعت أسعار العقارات بمقدار 10‎% ‎ وأكثر رغم أنها لا زالت بعيدة عن متناول الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود".وشدد الصفار "لا بد من الاستمرار بهذه الخطوات مع ضرورة توفير القروض السكنية للمواطنين لمساعدتهم على ذلك"، مردفاً أن "كل المدن التي يتم انشاؤها هي مستدامة تراعي معايير التخطيط الحضري والبيئي تتوفر فيها كافة الخدمات الاساسية وستكون بيئة جاذبة للسكن".