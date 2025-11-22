مرتفع جوي يسيطر على العراق.. هذا ما سيحصل الشهر المقبل

وقال في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك، وتابعته ، ان "مُخرجات نماذج الطقس تشير إلى استمرار تأثير المُرتفع الجوي شبه المداري في الطبقات العليا، والذي يفرض سيطرته على أجواء والمنطقة، ليشمل أجزاء واسعة من القارة الآسيوية أيضا".وأضاف "متوقع أن يستمر هذا النمط حتى بداية شهر كانون الأول المقبل، قبل أن يشهد النظام الجوي هذا تبدلا واضحا، إذ يبتعد المرتفع الجوي نحو القارة الأوروبية، وهذا يفسح المجال أمام انسياب الكُتل الهوائية الباردة باتجاه العراق وشرق البحر المتوسط، مما يعني زيادة فرص حالات عدم الاستقرار ونشاط المنخفضات الجوية الممطرة"، متوقعا "ان يستمر الطقس صحو ومستقر وجاف ، وتستمر الاجواء وباردة ليلا ومعتدلة نهارا لغاية نهاية الشهر الحالي بدون أي حالة جوية".