وفاة المرجع الديني الشيخ محمد مهدي الخالصي

وذكر بيان لمدرسة الإمام في ، "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى وأسرة آل الخالصي إلى الأمة الإسلامية عامة، وإلى الشعب العراقي العزيز خاصة، عميدها الكبير، وعَلَمًا من أعلام الدين، وركنا من أركان العلم والجهاد، المرجع الديني المجاهد، سماحة آية الله العظمى الشيخ: (طيب الله ثراه)".وأضاف البيان، "الذي لبى نداء ربه بعد عمر شريف ناهز 9 عقود، افناه في خدمة الدين، ونُصرة قضايا الأمة، ونشر الهداية والوعي. لقد كان الفقيد مثالًا للعالم الرسالي المجاهد؛ حمل أمانة العلم وأدّى رسالة بأبهى صورها: درسًا وتدريسًا، وفقها وتعليمًا، دعوةً وعملا، منبرًا وموقفًا، تضحية وثباتًا. وكان صوته عالياً في وجه الاستكبار والاحتلال، ومدافعا صلبًا عن حرية شعبه، ووحدة أمته، واستقلال وطنه".وتابع: "برحيله، فقدت الحوزات العلمية، والساحة الإسلامية، عالِمًا مجاهدًا، ومفكرًا أصيلا، وسياسيا حكيمًا، ومحققا بارعًا؛ خلّف إرثًا علميًا وفكريًا واجتماعياً سيظل معينًا للأجيال القادمة. نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويتقبله في الصالحين، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء، وحَسُن أولئك رفيقا، وأن يُلهم أهله وذويه وتلامذته ومحبيه جميل الصبر، ق، وأن يلهم أهله وذويه ولافته وحسن العزاء".وستقام مراسم التشييع والصلاة، وفق البيان، "في تمام الساعة الرابعة عصر يوم السبت الموافق للأول من جمادى الآخرة ١٤٧٧هـ / ٢٢ تشرين الثاني ،۲۰۲٥م، انطلاقا من ساحة الإمام ، عند بداية ، باتجاه الصحن الشريف، حيث يوارى جثمانه الطاهر الثرى في مثواه الأخير".