الكشف عن حقيقة تعطيل الدوام الرسمي ليومين في الانبار

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمجلس، انه "ينفي "ينفي صحة الخبر المتداول بشأن تعطيل الدوام الرسمي لجميع المدارس يومي الأحد والاثنين".وأكد البيان، أن "أي قرار يخص تعطيل الدوام لم يصدر عن رئيس ، داعياً وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نقل المعلومات واستقائها من مصادرها الرسمية".