الاعمار والتنمية: السوداني هو مرشحنا لرئاسة الوزراء

وقال محبوبة في منشور له على منصة "أكس"، "منذ شهرين وأنا أقول أن هو مرشح وائتلاف دولة القانون لرئاسة الوزراء".وأضاف، "نحن في ائتلاف الاعمار والتنمية نرى أن هذا الموضوع مهم وندعو الكتل الأخرى في الاطار التنسيقي ان تقدم مرشحيها ايضا وخصوصا تلك التي تمتلك 25 مقعداً وأكثر".وتابع: "في الاعمار والتنمية لدينا 46 مقعداً برلمانياً و1.3 مليون صوت، ومرشحنا (لرئاسة الوزراء) هو ".