هزة ارضية بقوة 4،4 شرق مدينة تكريت

وذكرت الهيئة في بيان، ورد لـ ، ان "المراصد الزلزالية سجلت حدوث هزّة أرضية داخل الحدود العراقية، وتبعد حوالي (35) شمال ، من ".واضافت ان "قوتها بلغت (4,4) درجة، وتم الشعور بها في اغلب مناطق شمال ".