في بغداد.. إعادة افتتاح "الغرفة الزجاجية" بعد إغلاقها

أفاد مصدر أمني، بإعادة افتتاح " الزجاجية" لجمع تبرعات صناع المحتوى بعد ساعات من إغلاقها.

وقال المصدر في حديث لـ ، "بعد اغلاقها والامر برفعها.. وجه القوات الأمنية بإعادة افتتاح الزجاجية في ساحة التحرير".

وكان مشاركون في إنشاء "الغرفة الزجاجية" لجمع تبرعات صناع المحتوى في ناشدوا بعدم إغلاقها.

وشهدت ساحة التحرير خلال اليومين الماضيين، نصب في منطقة الباب الشرقي لبث يوميات عدد من المشاهير بهدف جمع تبرعات لشراء كراسي كهربائية متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة.