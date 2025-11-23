الصحة تفتح باب التعيين لخريجي 3 أقسام

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لـ ، أنه "نظرًا لتحديث الاستمارة الخاصة بخريجي الكليات التقنية الصحية والطبية من خريجي العام الدراسي 2023 / 2024، نود إعلامكم بأنه بإمكان خريجي الأقسام المذكورة أدناه من خريجي الكليات التقنية الصحية والطبية حصراً التقديم عبر الرابط الإلكتروني المُدرج، وسيتم فتح باقي الأقسام تباعاً وذلك لتقليل الزخم الحاصل عليها".وأضافت أنه "بإمكان المتقدمين سابقاً على الاستمارة الإلكترونية من خريجي الأقسام المشار إليها أعلاه التأكد من إكمال عملية التقديم من خلال الدخول على نفس الرابط التالي https://soft.moh.gov.iq/2025/medicaltech_colleges_al_2025_102025wp/login".وتابعت أن "الأقسام المشمولة هي: تقنيات صحة المجتمع، وتقنيات التغذية العلاجية، وتقنيات العلاج الطبيعي".