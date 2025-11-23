لجنة إسكان موظفي العدل تعلن صدور الوجبة الثانية لتوزيع قطع الأراضي في واسط

وبحسب بيان الوزارة، أكدت اللجنة أنها مستمرة في إعداد وإصدار الوجبات اللاحقة، بما يضمن شمول أكبر عدد ممكن من موظفي الوزارة ضمن مشروع توزيع الأراضي السكنية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ بوتيرة متصاعدة لإتمام جميع المراحل وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة.