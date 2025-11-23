العدل: استحداث مديرية تنفيذ الموصل وانتقال 4 مديريات أخرى

وأوضح يوسف في بيان ورد لـ ، أن "دائرة التنفيذ أنجزت انتقال إلى بناية جديدة تتمتع بمساحة واسعة وموقع مناسب ومستوى عمراني متطور، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما شهد الشهر ذاته استحداث وافتتاح الثانية بهدف توسيع نطاق الخدمة وتلبية احتياجات أبناء المحافظة وتعزيز القدرة الاستيعابية للدوائر التنفيذية".وأضاف يوسف، أن "الدائرة استكملت كذلك انتقال مديرية تنفيذ المعقل إلى بناية جديدة توفر بيئة عمل أكثر ملاءمة، إلى جانب انتقال مديرية تنفيذ الكفل إلى بناية مناسبة من حيث المساحة والموقع والتجهيزات الأساسية، بما يعزز سهولة انسيابية العمل وجودة الخدمة المقدمة للمراجعين".وفي السياق نفسه، أكد على "انتهاء انتقال مديرية تنفيذ إلى بناية جديدة، الأمر الذي من شأنه دعم الاستقرار الإداري والارتقاء بمستوى الخدمة في المديرية".وشدد يوسف على أن "هذه الإنجازات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل وفي إطار مسار التطوير المستمر الذي تتبناه الدائرة"، مشيراً إلى أن "العمل متواصل لإنجاز المزيد من المشاريع الهادفة إلى تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الخدمة خلال الفترة المقبلة".