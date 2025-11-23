بابل وميسان تعلنان تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل

وقال في بيان ورد لـ ، إن "مجـــلس محـافـظـة قرر تـعـطـيـــل الــدوام الـرســمــي يــوم الثـلاثــاء الـمــصـادف 2025/11/25، لكافة الدوائر عدا الامنية والخدمية، بـمـنــاســـبـة ذكـرى اســتـشــهــاد بــضعــة رســول الله الـســـيـــدة فــاطــمــة الــزهــراء ( عليــها الـــســلام )".من جهته، أصدر بيانا مشابها لمجلس بابل، اكد فيه تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة عليها السلام.