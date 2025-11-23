"محتوى هابط".. اعتقال شخص ظهر بمقطع فيديو "يعذب" الطيور (صور)

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "لجنة مكافحة المحتوى الهابط في رصدت مقطع فيديوي يظهر فيه شخص يقوم بتصرفات وحشية وتعذيب للطيور بشكل يثير الاستياء العام".وأضاف المصدر، أنه "بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، تمكنت قوة من وزارة الداخلية من إلقاء القبض على هذا الشخص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام نشر المحتوى المسيء وإيذاء الحيوانات".