البصرة تعطل الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل

وقال مجلس المحافظة في بيان ورد لـ ، إن "مجـــلس المحـافـظـة قرر تـعـطـيـــل الــدوام الـرســمــي يــوم الثـلاثــاء الـمــصـادف 2025/11/25".وأضاف المجلس، أن "القرار جاء بـمـنــاســـبـة اســتـشــهــاد بــضعــة رســول الله الـســـيـــدة فــاطــمــة الــزهــراء (عليــها الـــســلام)".