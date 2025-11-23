المالكي يبحث مع محافظي البصرة وديالى التحديات التي تواجه الإدارات المحلية

وذكر بيان لمكتب ، ورد لـ ، أن الأخير "استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون بمكتبه اليوم، كلاً من ومحافظ ، وذلك في لقاءين منفصلين، حيث جرى تبادل التهاني بمناسبة نجاح الانتخابات وما رافقها من أجواء إيجابية عكست حرص الجميع على المسار الديمقراطي في البلاد".وبحث اللقاء، "سير العمل التنفيذي في المحافظتين، وتم استعراض أداء الدوائر الحكومية والمشاريع الخدمية والتنموية الجارية، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه الإدارات المحلية وسبل معالجتها بما يضمن تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستقرار والتنمية".وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون "حرصه على دعم الجهود المحلية التي تسهم في تطوير المحافظات ورفع مستوى الأداء، مشدداً على أهمية تكامل الأدوار بين والإدارات المحلية لتحقيق تطلعات المواطنين".من جهتهم، قدّم المحافظان عرضاً موجزاً عن واقع العمل في محافظتيهما، مشيدين بالتواصل والدعم الذي يحظون به في سبيل الارتقاء بالعمل الخدمي والتنفيذي، وفق البيان.