المالكي يبحث مع محافظي البصرة وديالى التحديات التي تواجه الإدارات المحلية

فرنسا ترفض مقترح عودة صيغة "مجموعة الثماني"
2025-11-23 | 08:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
110 شوهد
بحث رئيس ائتلاف دولة القانون
نوري المالكي
، مع محافظي
البصرة
وديالى، اليوم الاحد، التحديات التي تواجه الإدارات المحلية وسبل معالجتها.
وذكر بيان لمكتب
المالكي
، ورد لـ
السومرية نيوز
، أن الأخير "استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون
نوري المالكي
بمكتبه اليوم، كلاً من
محافظ ديالى
ومحافظ
البصرة
، وذلك في لقاءين منفصلين، حيث جرى تبادل التهاني بمناسبة نجاح الانتخابات وما رافقها من أجواء إيجابية عكست حرص الجميع على المسار الديمقراطي في البلاد".
وبحث اللقاء، "سير العمل التنفيذي في المحافظتين، وتم استعراض أداء الدوائر الحكومية والمشاريع الخدمية والتنموية الجارية، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه الإدارات المحلية وسبل معالجتها بما يضمن تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستقرار والتنمية".
وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون "حرصه على دعم الجهود المحلية التي تسهم في تطوير المحافظات ورفع مستوى الأداء، مشدداً على أهمية تكامل الأدوار بين
الحكومة المركزية
والإدارات المحلية لتحقيق تطلعات المواطنين".
من جهتهم، قدّم المحافظان عرضاً موجزاً عن واقع العمل في محافظتيهما، مشيدين بالتواصل والدعم الذي يحظون به في سبيل الارتقاء بالعمل الخدمي والتنفيذي، وفق البيان.
تابع قناة السومرية على
