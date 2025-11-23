عطلة الثلاثاء في هذه المحافظات

واعلن تعطيل الدوام الرسمي بعد غد الثلاثاء بذكرى استشهاد السيدة (عليها السلام).كما قرر ️مجلس تعطيل الدوام الرسمي بعد غد الثلاثاء بذكرى استشهاد السيدة (عليها السلام).وصوت ، على تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء بمناسبة استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (ع).وقررت ، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء المقبل لذات السبب.وأعلن مجـلس محـافـظـة ذي قــار، تـعـطـيـــل الــدوام الـرســمــي يــوم الثـلاثــاء المقبل لذات السبب.كما قرر مجـلس محـافـظـة ، تـعـطـيـــل الــدوام الـرســمــي يــوم الثـلاثــاء المقبل بذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام).