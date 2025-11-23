قرار يخدم المتقاعدين

وقال المصرف في بيان ورد لـ ، انه "تم تفعيل خدمة الإيداع والتحويل المالي عبر بطاقة ( نخيل) الخاصة بالمتقاعدين في خطوة تهدف إلى تسهيل إدارة الرواتب والمعاملات المالية لهذه الشريحة".وأضاف ان "الخدمة تمكن المتقاعدين من إجراء عمليات الإيداع والتحويل المالي بسهولة وأمان، وتوفر لهم مرونة أكبر في الوصول إلى مستحقاتهم المالية"، لافتا الى ان "هذه المبادرة جاءت ضمن جهود المصرف لتعزيز الشمول المالي".