بعد الاحتجاجات الشعبية.. الغاء الحفل الغنائي في البصرة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من الأخير
من
01:00 PM
الى
02:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
عالم روسي يكشف مفاجأة ساعدت البشر على مواجهة كورونا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547861-638995110738369702.jpg
بعد الاحتجاجات الشعبية.. الغاء الحفل الغنائي في البصرة
محليات
2025-11-23 | 11:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
533 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
قررت الشركة المنظمة للحفل الغنائي المقرر اقامته في الـ27 من تشرين الثاني بمدينة في منتزه
البصرة
لاند، الغاء الحفل وذلك بعد الاحتجاجات الشعبية الواسعة في المحافظة.
ونشرت الشركة المنظمة للحفل صورة على حسابها على انستغرام وتابعته
السومرية نيوز
، "أضواء المسرح اطفأناها.. بعدما صار واجب الحماية اكبر من رغبة الاحتفال، فالاغاني تعاد ام الأرواح فلا تعاد".
واختتمت الشركة المنشور بعبارة "
البصرة
تتوجع ولا احد يسمع".
كما نشر الفنان
محمد عبد الجبار
الذي كان من المقرر ان يحيي هذا الحف المنشور ذاته على حسابه الرسمي.
واقدم المحامي
ضرغام
وفي، في
محافظة البصرة
، على رفع دعوى قضائية لمنع إقامة حفل غنائي في المحافظة.
وجاء في وثيقة الدعوى التي تلقتها
السومرية
نيوز، انه "بتاريخ الـ27 من تشرين الثاني الحالي، ستقام حفلة ماجنة (غناء ورقص) في منتزه البصرة لاند بحضور المطرب محمد
عبد الجبار
، ولكون مثل هكذا حفلات تسيئ للمبادي والشعائر الحسينية وتورث ضغائن طائفية لانعرف من يكن خلف ذلك وحيث تتزامن مع ذكرى شهادة الصديقة
فاطمة الزهراء
عليها السلام، ولما تشكل هذه الحفلة من فعل إجرامي يتناسب مع خرق الاداب والذوق العام وكذلك يشكل جريمة وفق احكام المادة 373 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 اطلب من محكمتكم الموقرة الايعاز الى المحقق القضائي تدوين اقوالي بهذا".
كما شهدت المحافظة امس خروج تظاهرة لعدد من أبناء البصرة بينهم رجال دين احتجاجا على إقامة حفل غنائي بالتزامن مع شهادة الصديقة
فاطمة
الزهراء
عليها السلام.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
البصرة تحشّد لتظاهرات "عارمة" بعد اعتقال قائد الحراك الشعبي
01:16 | 2025-09-01
إلغاء جلسة محاكمة نتنياهو بعد تذرعه بـ"أسباب أمنية"
05:53 | 2025-11-17
بعد الاحتجاجات.. هروب 13 ألف سجين بأحداث نيبال
13:42 | 2025-09-10
أنغام تستعد لإقامة أول حفل غنائي بعد الوعكة الصحية الأخيرة
04:52 | 2025-09-05
حفل
الغاء
محمد عبد الجبار
السومرية نيوز
محافظة البصرة
فاطمة الزهراء
سومرية نيوز
عبد الجبار
بات العراق
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
برد أشد ومطر اقوى.. الدوامة القطبية تزحف عبر القارات نحو العراق
أخبار الطقس
58.89%
00:21 | 2025-11-22
برد أشد ومطر اقوى.. الدوامة القطبية تزحف عبر القارات نحو العراق
00:21 | 2025-11-22
توتنهام يحتفل بتأهل العراق للملحق العالمي
رياضة
14.8%
15:44 | 2025-11-22
توتنهام يحتفل بتأهل العراق للملحق العالمي
15:44 | 2025-11-22
مرتفع جوي يسيطر على العراق.. هذا ما سيحصل الشهر المقبل
محليات
13.28%
06:53 | 2025-11-22
مرتفع جوي يسيطر على العراق.. هذا ما سيحصل الشهر المقبل
06:53 | 2025-11-22
مع بداية الأسبوع.. الدولار يقفز مجددا في العراق
اقتصاد
13.04%
02:45 | 2025-11-22
مع بداية الأسبوع.. الدولار يقفز مجددا في العراق
02:45 | 2025-11-22
المزيد
أحدث الحلقات
Live Talk
العمل الإنساني عبر السوشيال ميديا - Live Talk - الحلقة ١٦٥ | 2025
10:30 | 2025-11-23
Live Talk
العمل الإنساني عبر السوشيال ميديا - Live Talk - الحلقة ١٦٥ | 2025
10:30 | 2025-11-23
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-23
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-23
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:48 | 2025-11-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:48 | 2025-11-22
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
الأكثر مشاهدة
Live Talk
العمل الإنساني عبر السوشيال ميديا - Live Talk - الحلقة ١٦٥ | 2025
10:30 | 2025-11-23
Live Talk
العمل الإنساني عبر السوشيال ميديا - Live Talk - الحلقة ١٦٥ | 2025
10:30 | 2025-11-23
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-23
ناس وناس
كربلاء باب طويريج - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-23
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
عشرين
لجان وشروط.. الاطار يؤطر رئاسة الوزراء - عشرين م٤ - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
رحال
منطقة مهجورة.. السعدية في ديالى - رحال م٦ - الحلقة ٢٣ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:48 | 2025-11-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:48 | 2025-11-22
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
اخترنا لك
الداخلية تعلن اتخاذ الإجراءات بحق أكثر من 100 صفحة تمارس التشهير على التواصل
11:30 | 2025-11-23
قرار يخدم المتقاعدين
08:51 | 2025-11-23
عطلة الثلاثاء في هذه المحافظات
08:46 | 2025-11-23
المالكي يبحث مع محافظي البصرة وديالى التحديات التي تواجه الإدارات المحلية
08:42 | 2025-11-23
البصرة تعطل الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل
06:40 | 2025-11-23
"محتوى هابط".. اعتقال شخص ظهر بمقطع فيديو "يعذب" الطيور (صور)
06:16 | 2025-11-23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.