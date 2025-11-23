بعد الاحتجاجات الشعبية.. الغاء الحفل الغنائي في البصرة

ونشرت الشركة المنظمة للحفل صورة على حسابها على انستغرام وتابعته ، "أضواء المسرح اطفأناها.. بعدما صار واجب الحماية اكبر من رغبة الاحتفال، فالاغاني تعاد ام الأرواح فلا تعاد".واختتمت الشركة المنشور بعبارة " تتوجع ولا احد يسمع".كما نشر الفنان الذي كان من المقرر ان يحيي هذا الحف المنشور ذاته على حسابه الرسمي.واقدم المحامي وفي، في ، على رفع دعوى قضائية لمنع إقامة حفل غنائي في المحافظة.وجاء في وثيقة الدعوى التي تلقتها نيوز، انه "بتاريخ الـ27 من تشرين الثاني الحالي، ستقام حفلة ماجنة (غناء ورقص) في منتزه البصرة لاند بحضور المطرب محمد ، ولكون مثل هكذا حفلات تسيئ للمبادي والشعائر الحسينية وتورث ضغائن طائفية لانعرف من يكن خلف ذلك وحيث تتزامن مع ذكرى شهادة الصديقة عليها السلام، ولما تشكل هذه الحفلة من فعل إجرامي يتناسب مع خرق الاداب والذوق العام وكذلك يشكل جريمة وفق احكام المادة 373 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 اطلب من محكمتكم الموقرة الايعاز الى المحقق القضائي تدوين اقوالي بهذا".كما شهدت المحافظة امس خروج تظاهرة لعدد من أبناء البصرة بينهم رجال دين احتجاجا على إقامة حفل غنائي بالتزامن مع شهادة الصديقة عليها السلام.