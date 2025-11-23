الداخلية تعلن اتخاذ الإجراءات بحق أكثر من 100 صفحة تمارس التشهير على التواصل

وقال رئيس دائرة العلاقات والاعلام بالوزارة في بيان ورد لـ ، ان "مديرية الجرائم المعلوماتية في وكالة الاستخبارات تمكنت من تفكيك (12) شبكة احتيال و(50) شبكة ابتزاز الكتروني خلال الستة أشهر الماضية".وأضاف انها "اتخذت أيضا الاجراءات القانونية بحق (101) صفحة تمارس التشهير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال المدة المذكورة".