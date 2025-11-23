تحرك لتأهيل 4 طرق رئيسية في بغداد

وقال مدير عام في الوزارة في تصريح للتلفزيون الرسمي إن "التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على إعادة تأهيل الطرق السريعة اﻷربعة في جانبي من "، مشيرا الى أن "أعمال التأهيل ستشمل سريعي ومحمد القاسم في جانب ، بالإضافة الى سريع عتبة وسريع في جانب الكرخ".وبين ان "أعمال التأهيل ستشمل تنفيذ أعمال الاكساء وأعمال صبغ الجسور واﻹنارة وتأثيث تلك الطرق لرفع كفاءتها، فضلا عن معالجة المطبات والحفر".وتابع أن "الوزارة وضعت خطة للمباشرة باﻷعمال التنفيذية من خلال توفير التخصيصات المالية اللازمة من حصة الحكومة في المشاريع الاستثمارية من أجل التخفيف عن كاهل الموازنة".