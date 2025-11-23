البصرة... إنقاذ طفلة سقطت في "خرسانة كونكريتية"

وقال المصدر في حديث لـ ، "بمهنية عالية وسرعة استجابة، فرق الدفاع المدني في تتمكن وتستبسل شجاعتها لإنقاذ طفلة سقطت في احدى الخرسانات الكونكريتية الخاصة بالكيبل الضوئي دون اي اضرار".

وأضاف المصدر أنه "تم استخدام وسائل الانقاذ (القطع والفصل) في مركز القبلة".