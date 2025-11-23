كربلاء.. اعتقال شخص استدرج فتاة عبر مواقع التواصل

أعلنت في ، عن اعتقال شخص استدرج فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

​

وقالت المكافحة في بيان، "تمكنت مفارز والمؤثرات العقلية في من إحكام قبضتها على متهم قام باستدراج فتاة قاصر من عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان أن "العملية جاءت بعد ورود إخبار حول الحادثة، حيث تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير المديرية وثلة من الضباط والمنتسبين الأكفاء"، مردفا "بعد البحث والتحري وتقاطع المعلومات تم التوصل الى مكان المتهم وبعد أخذ الموافقات القضائية تم ألقاء القبض عليه وإحالته الى الجهات المختصة".