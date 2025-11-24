المجمع العدلي في الحسينية يودع الكتل الكونكريتية (صور)

وأضافت القيادة في بيان ورد لـ ، أن "الكتل كانت متجاوزة على الرصيف العام ونقلها إلى خارج حدود العاصمة".وتابعت القيادة، أن "ذلك يأتي من خلال الجهد الهندسي في قيادة العمليات بهدف تقليل الزخم المروري والتخفيف عن كاهل المواطنين وخدمة للصالح العام".