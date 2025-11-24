مصرف حكومي يُعيد إطلاق سلفة الكردت كارد بحد أقصى 15 مليون دينار

وذكر المصرف في بيان، أن الخدمة مُوجَّهة لموظفي دوائر الدولة ومُنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف، حيث يمكنهم التقديم للحصول على سلفة تعادل خمسة رواتب بحد أقصى 15 مليون دينار عراقي.وأكد أن التقديم يتم إلكترونياً فقط عبر تطبيق .ويأتي هذا الإجراء – بحسب البيان – في إطار توجُّه مصرف نحو التحول الرقمي وتعزيز الوصول إلى خدمات مالية حديثة بطريقة آمنة وسريعة تُواكب التطورات في القطاع.