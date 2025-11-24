التعليم تعلن نتائج قبول طلبة ذوي الشهداء في الدراسة المسائية

نيو ـ محلي



أعلنت ، اليوم الاثنين، نتائج قبول الطلبة من فئة ذوي الشهداء في الدراسة المسائية للسنة الدراسية 2026/2025.





وذكرت الوازرة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تتضمن نتائج القناتين العامة والقبول المباشر قبول (5861) موزعين على فئات ذوي الشهداء وبواقع (1908) طالبا من ضحايا جرائم المنحل و(248) طالبا من ذوي شهداء و(3592) طالبا من ذوي ضحايا الإرهاب و (113) طالبا من ذوي شهداء البيشمركة والمؤنفلين".



وتابع، انه "تبين دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أن بإمكان الطالب معرفة نتيجة عبر بوابتها ( https://dirasat.mohesr.gov.iq ) من خلال رابط مركز التحميل وتدعو الطلبة المقبولين إلى الشروع بإجراءات التسجيل والمباشرة في الجامعات".