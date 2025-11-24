النجف تعطل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، إن " الأشرف قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء بذكرى استشهاد السيدة (عليها السلام)".

واعلن في وقت سابق تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء بذكرى استشهاد السيدة (عليها السلام).



