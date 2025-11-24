محافظ بغداد يعطل الدوام غداً الثلاثاء باستثناء الدوائر الخدمية

وذكر بيان للمحافظة، ان "العطواني وجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء الموافق 25 تشرين الثاني 2025 في المحافظة وجميع الدوائر التابعة لها، باستثناء الدوائر الخدمية".جاء ذلك، وفق البيان، "تزامناً مع إحياء ذكرى استشهاد الصديقة (عليها السلام)".وكانت قد أعلنت محافظات ، ، ، ، ، ، ، والديوانية، تعطيل الدوام ليوم غد، فيما استثنت بعض المحافظات الدوائر الخدمية والطبية التي يتطلب عملها الاستمرار بالدوام.