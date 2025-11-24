الإعمار تصدر بيانا بشأن ارض الجادرية المخصصة للحشد الشعبي

– محلي

أصدرت وزارة الاعمار والإسكان، اليوم الاثنين، بيانا بشأن ارض المخصصة للحشد الشعبي.



وأضافت ان "الموقع يصلح لإقامته كمتنزه عام بمساحات خضراء، استثماراً لموقعه المُطل على ضفاف النهر". وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، "اشارة الى ما تداولته عدد من المواقع ووسائل الإعلام، حول موضوع تنازل والإسكان والبلديات العامة، "لاراضٍ عائدة اليها في منطقة على ضفاف نهر "، الى ، تبين الوزارة بأنه لم يتم اخذ رأيها في الموضوع".وأضافت ان "الموقع يصلح لإقامته كمتنزه عام بمساحات خضراء، استثماراً لموقعه المُطل على ضفاف النهر".

وأعلنت هيئة ، في وقت سابق من الخميس الماضي، عن استكمال إجراءات نقل ملكية عدد من الأراضي العائدة للدولة في العاصمة إلى الهيئة، مشيرة إلى تعرض عدد من المنتسبين لـ"اعتداء" من قبل "متجاوزين".