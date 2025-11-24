إخماد حريق التهم مخزن للألعاب النارية في منطقة السيدية ببغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أنه "نجحت فرق الدفاع المدني في احتواء وإخماد حريق اندلع داخل دار مكونة من طابقين، مضاف إليها بناء إضافي من ألواح السندويج بنل، تم استخدامها كمخزن للألعاب النارية في منطقة السيدية ببغداد".وأشارت الى انه "حيث استنفرت فرق الدفاع المدني في جانب ، ودفعت بعجلاتها التخصصية والساندة لتطويق النيران، وإبعاد خطر انتشارها إلى المنازل المجاورة لموقع الدار المحترق، بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخلاء للمنازل القريبة، حتى تمكنت من السيطرة الكاملة والإخماد التام دون تسجيل إصابات بشرية".وتابعت أنه "بناءً على ذلك، قام الدفاع المدني بطلب فتح تحقيق رسمي واستدعاء خبير في الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق، فضلاً عن محاسبة صاحب الدار عن التقصير في استخدام الدار كمخزن وسط المنطقة السكنية".