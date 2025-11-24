القضاء يباشر بالتحقيق في فقدان مبالغ مخصصة للحماية الاجتماعية

وقال في بيان ورد لـ ، ان " المختصة بقضايا النزاهة باشرت بالتحقيق وجمع الأدلة بخصوص ما يتم تداوله في وسائل الإعلام عن فقدان مبالغ مخصصة للحماية الاجتماعية".وفجر وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، "قنبلة من العيار الثقيل"، حيث كشف عن "اختفاء" مبالغ صندوق بالكامل والبالغة 2.5 تريليون دينار.فيما أعلنت والشؤون الاجتماعية، ان مبالغ صندوق الرعاية الاجتماعية "مثبتة رقميا" لدى ، مشيرة الى انها لن تؤثر على رواتب الرعاية الاجتماعية.ردت وزارة المالية، على تصريح وزير العمل تضمّن معلومات وصفتها بـ"غير الدقيقة" تتعلق بسحب مبالغ حساب شبكة الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن المبلغ لم يتم سحبه وإنما تم تجميد الحساب فقط.كما كشف ، حقيقة المبالغ التي كشف عنها وزير العمل حول "اختفاء" مبالغ ، مشيرة الى ان المبلغ 2.5 تريليون هو مبلغ حساب الحماية الممول من ، اما مبالغ الصندوق هي 390 مليار دينار فقط.وأعلنت الاتحاديَّة عن مُباشرتها أعمال التحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تخصُّ المبالغ الماليَّـة المُودعة في صندوق الرعاية الاجتماعيَّة.